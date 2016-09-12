В Одесской области от ботулизма умерла женщина.

Как сообщили УНИАН в региональном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, умерла 68-летняя жительница Балтского района области на 4-й день от начала заболевания.

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Отмечается, что при первичном обращении за медицинской помощью 5 сентября больная от госпитализации отказалась. Уже в тяжелом состоянии на следующий день пострадавшую госпитализировали в инфекционное отделение Балтской районной больницы. Вечером в тот же день больная умерла.

Как отмечается в сообщении, вероятной причиной отравления стало употребление в пищу домашней кровяной колбасы, которая была изготовлена 2-3 августа. При обследовании очага специалистами установлено, что данный продукт употребляла только умершая.

Справка УНИАН. Ботулизм — тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих яд, вырабатываемый палочкой Clostridium botulinum (возбудитель ботулизма).