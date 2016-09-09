В Киеве госпитализирована в тяжелом состоянии девушка, которая выпала из маршрутки
12:53, 09 сентября 2016Новости регионов
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В результате падения девушка получила открытые переломы ноги, множественные травмы.
Скорая госпитализировала пострадавшую в тяжелом состоянии / Фото: УНИАН
В Киеве на улице Борщаговской из маршрутки на ходу выпала и серьезно пострадала девушка.
Как сообщает dtp.kiev.ua, ДТП произошло сегодня около 11.00.
В результате падения девушка получила открытые переломы ноги, множественные травмы.
Прибывшая на место ДТП скорая госпитализировала пострадавшую в тяжелом состоянии.
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На месте ДТП работал патруль полиции.
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