В Киеве госпитализирована в тяжелом состоянии девушка, которая выпала из маршрутки

В Киеве на улице Борщаговской из маршрутки на ходу выпала и серьезно пострадала девушка.

Как сообщает dtp.kiev.ua, ДТП произошло сегодня около 11.00.

В результате падения девушка получила открытые переломы ноги, множественные травмы.

Прибывшая на место ДТП скорая госпитализировала пострадавшую в тяжелом состоянии.

Читайте такжеВ Шостке две женщины попали в реанимацию - выпали с 5-го этажаДвери в маршрутке имели признаки неисправности, отмечает издание.

На месте ДТП работал патруль полиции.