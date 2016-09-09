В Киеве зафиксированы случаи ботулизма после употребления куриных консервов

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице зарегистрировано два случая заболевания ботулизмом.

Специалисты выяснили, что пострадавшие 31 августа и 1 сентября употребляли консервированную тушенку "Курица по-домашнему" «Здорово» ТМ «Первый ряд», промышленного производства (г. Чернигов, вул. Старобелорусская, 71 Черниговская область, ООО «Фабрика Здорово», дата изготовления 10.02.2016), приобретенную в магазине «Эко маркет» ООО «Эко» (г. Киев, вул. Эрнеста, 14 А).

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С целью предотвращения заболеваемости ботулизмом, субъектам хозяйственной деятельности поручено усилить контроль за соблюдением требований технологического процесса во время производства, качеством и условиями хранения продукции.

Эпидемиологическое расследование продолжается.