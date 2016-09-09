В Тернополе грузовик сбил 4-летнего ребенка

В Тернополе в результате наезда грузового автомобиля погиб 4-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернополя, происшествие произошло вчера в 13 час. на ул. Мазепы.

По предварительным данным, мать покупала продукты у людей на тротуаре и отвлеклась.

Читайте такжеВрачи сообщили о состоянии велосипедистов, которых сбила фура на трассе под КиевомВ этот момент ее 4-летний сын выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика, ехавшего по проезжей части.

Ребенок погиб на месте. Мать в состоянии шока с места происшествия забрала «скорая».

Правоохранители освидетельствовали водителя, установлено, что он был трезвый.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего).