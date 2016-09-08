В Тернополе в подвале многоэтажного жилого дома обнаружили 2 кг ртути, которая частично разлилась.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, ядовитый металл обнаружили утром 8 сентября работники жэка, которые убирали мусор в подвале 9-этажного дома на бул. С.Петлюры. Они вызвали спасателей.

Читайте такжеВ Черкассах в частном домовладении нашли более 3 кг ртутиСотрудники спасательного отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления установили, что на прицепе трактора вместе с мусором в старой сумке находятся две емкости с ртутью. Дополнительно была обнаружена разлитая ртуть в виде мелких капель в подвале.

Спасатели провели механический сбор разлитой металлической ртути и демеркуризацию помещений подвала. Всего для дальнейшей утилизации было передано более 2 кг ртути.

На месте происшествия работали два отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления, оперативная группа Управления и Тернопольского городского отдела Управления ГСНС Украины в области, работники полиции, санитарно-эпидемиологической станции и органов власти.

Читайте такжеВо Львове обнаружили разлитую ртуть возле жилых домовКонтроль за уровнем предельно допустимой концентрации и качеством проведения демеркуризации в подвале дома будет осуществлять Тернопольская городская санитарно-эпидемиологическая станция.

Происхождение ртути устанавливают правоохранители.