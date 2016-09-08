В Киеве за нелегальный сбыт трамадола задержана владелица аптек

В Киеве за нелегальный сбыт наркотического средства «Трамадол» правоохранителями задержаны владелица аптек и наркокурьер.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, задержание указанных лиц состоялось на месте совершения преступления, а именно во время поставки наркотических средств в аптечное учреждение.

Во время обысков у них изъято более 1000 капсул трамадола. В прокуратуре заметили, что препарат без рецепта сбывали по цене 40 гривень за капсулу через сеть аптечных учреждений на территории города Киева и Киевской области.

Читайте такжеВ Житомирской области задержали женщину, наладившую канал поставки метадонаКроме того, по месту жительства владелицы аптек обнаружено еще около 250 таблеток наркотического средства, а в квартире наркокурьера - незарегистрированное огнестрельное оружие.

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.