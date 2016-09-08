Николаевская область получит тысячу курсов безинтерфероновой терапии для пациентов с гепатитами

Об этом написала на своей странице в Фейсбук главный инфекционист Украины заведующая кафедры ифеционных болезней НМУ им.Богомольца профессор Ольга Голубовская.

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"Состоялась встреча с международной неправительственной организацией "Врачи без границ". Они предложили проект, согласно которому Николаевская область, где один из самых высоких показателей инфицированности гепатитами, особенно С, получит 1000 курсов безинтерфероновой терапии различным категориям пациентов. Кроме того, обеспечат неинвазивную диагностику фиброза печени современным оборудованием. Будет супер, надеюсь. Это я о расширении доступа, все будет хорошо ...)", - написала профессор Голубовская.