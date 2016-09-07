В Черниговской области от отравления грибами умерли мать и дочь

В Черниговской области в результате отравления грибами умерли две женщины - 48-летняя мать и ее 24-летняя дочь.

Как сообщили УНИАН в областной СЭС, женщины умерли 6 сентября в Бобровицкой центральной районной больнице.

Причиной отравления стало употребление в пищу сыроежек, под которые часто маскируется ядовитая бледная поганка.

Читайте такжеЛьвовщина: от отравления грибами умер мужчина и его годовалый внукВсего в Черниговской области в Нежинском и Бобровицком районах в этом году зарегистрировано 3 случая отравления грибами, пострадали 5 человек - 3 умерли.

Бледная поганка — гриб из рода мухоморов, один из самых опасных смертельно ядовитых грибов. Цвет шляпки бывает от почти белого до серовато-зелёного, но с возрастом шляпка становится более сероватой. Старые грибы обладают неприятным сладковатым запахом.

Неопытные грибники могут брать бледную поганку вместо хороших съедобных грибов. Особенно часто её путают с различными видами шампиньона, сыроежкой, с поплавками, с зеленушкой. Следует помнить, что у шампиньонов пластинки с возрастом быстро окрашиваются; у сыроежек не бывает ни вольвы, ни кольца, к тому же они отличаются характерной ломкостью мякоти; поплавки отличаются меньшими размерами, более тонкой мякотью (края шляпки у них обычно с выраженными радиальными бороздками) и не имеют кольца; у зеленушки зеленоватые пластинки, нет кольца и вольвы.