Во Львове - сильное задымление из-за горения торфа в пригороде

13:49, 06 сентября 2016
Новости регионов
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Во Львове сегодня во всех районах города наблюдается сильное задымление и запах горения.

Фото Варта1/Юлія Щаслива

Как передает корреспондент УНИАН, утром степень задымленности напоминал сильный туман с запахом гари. Ближе к обеду ветер разогнал дым в большинстве районов города, однако сильный запах горения остается и в настоящее время.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, «в службу спасения «101» в течение утра 6 сентября поступало немало звонков от обеспокоенных горожан, которые сообщали о том, что чувствуют неприятный запах продуктов горения».

Главным управления ГСЧС Украины в области было принято решение обследовать территории вокруг города и в его пределах, чтобы обнаружить источник неприятного запаха и дыма.

Около 11:00 подразделениями спасателей было обнаружено горение торфа в селе Сытыхов Жовковского района. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения для ликвидации горения.

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На данный момент на месте пожара работают 60 спасателей и 9 единиц спецтехники. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1,5 га.

Справка УНИАН. Село Сытыхов Жовковского района расположено на расстоянии около 15 км от Львова.

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