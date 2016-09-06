Эпидемиологи принимают меры по предотвращению пищевых отравлений во время паломничества хасидов в Умани

В конце сентября - начале октября на празднование иудейского Нового года (Рош-ха-Шана), который состоится 03.10.2016 года, в г. Умань Черкасской области ожидается прибытие около 30 тысяч паломников из более 20 стран мира, в том числе из стран, в которых регистрируются инфекционные болезни, имеющие международное значение.

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С целью недопущения осложнений эпидемситуации при подготовке и проведении указанных мероприятий Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области совместно с ГУ «Черкасский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» издали совместный приказ от 08.07.2016 года № 53/280 по обеспечению санэпидблагополучия во время паломничества хасидов к могиле цадика Нахмана.

Специалисты подготовили комплексный план обеспечения санэпидблагополучия во время празднования и предупреждения эпидосложнений, пищевых отравлений, программу «Санитарной охраны м. Умань на 2016-2020 годы», планы и алгоритмы действий при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. Предложения включены в общегородской план организации празднования.

На сегодня в Умани проводится анализ эпидемической ситуации, осуществляются мониторинговые посещения предприятий водоснабжения, торговли и ресторанного хозяйства в районах, где планируется проживание паломников и празднования.

Госпродпотребслужба области принимает меры по обеспечению требований санитарного законодательства во время паломничества хасидов.