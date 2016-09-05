В Киеве прошел тренинг Фонда Ахметова для наставников детей-сирот

Тренинг организован Фондом Рината Ахметова в рамках проекта «Наставничество», цель которого – подготовить воспитанников интернатов к взрослой, самостоятельной жизни.

«Заявки на участие в проекте «Наставничество» подали более 130 человек из разных городов Украины. После анализа анкет и собеседования с психологом Фонд Рината Ахметова провел обучающие тренинги для будущих наставников в Святогорске, Мариуполе и Киеве. В них приняли участие 32 потенциальных наставника. Теперь они имеют все необходимые знания для эффективной помощи сиротам-подросткам», ‒ рассказала Евгения Рзаева, руководитель программы «Сиротству ‒ нет!» Фонда Рината Ахметова.

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Во время трехдневного обучения с потенциальными наставниками работали психологи-тренеры проекта, чтобы профессионально подготовить каждого из них к взаимодействию с ребенком, будущим воспитанником. В ближайшее время тренеры отправят рекомендации и примут окончательное решение о дальнейшем участии в проекте по каждому кандидату в наставники. После этого будет осуществляться формирование групп или индивидуальный подбор пар «Наставник – ребенок» согласно запросам и интересам детей-сирот по трем направлениям: помощь в учебе, социализация и профориентация.