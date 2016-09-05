На Житомирщине мужчина умер от укуса шершня.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук, 4 сентября в поселке Новая-Боровая Хорошевского района из-из укуса шершня погиб местный 58-летний местный житель.

"Этот смертельный случай от укуса насекомых - редкость”, - сказал Минчук.

Мужчину насекомое укусило, когда он находился на собственном дворе. Укус насекомого оказался настолько ядовитым, что медики не успели оказать помощь и человек умер от анафилактического шока за несколько минут.

Учитывая эту трагедию специалисты обратились к жителям области быть осторожными при сборе ягод и фруктов.