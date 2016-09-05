На Хмельнитчине развернуто 14 санитарных постов по противодействию распространению АЧС

Об этом сообщил в Facebook председатель Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук.

По его словам, 14 постов санитарного контроля и специальной обработки развернуто в 11 районах области. “Это сделано для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней в области, поскольку в течение последнего месяца зарегистрированы случаи АЧС в соседних с Хмельницкой областях”, - объяснил Корнийчук.

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Он также сообщил, что все посты обеспечены дезбарьерами, на которых организовано дежурство. “Общая обработка техники осуществляется представителями ветеринарной службы в районах путем проезда техники по созданным из опилок и смоченным спецраствором дезбарьерам. Также проводится выборочная обработка техники с помощью ручных опрыскивателей. Контролируется перемещение животноводческой продукции и живого скота”, - отметил руководитель области.