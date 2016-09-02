В Запорожской области дети получили травмы, пытаясь разбить патрон молотком

Как сообщили УНИАН, в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожье, инцидент произошел в Ореховском районе Запорожской области.

«1 сентября в 15:20 в Ореховское отделение полиции от медсестры приемного отделения Ореховской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в медучреждение поступили 2 детей с травмами, полученными в результате разрыва патрона», - сообщили в полиции.

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На данный момент установлено, что двое несовершеннолетних жителей с. Камышеваха - девочка 2009 г.р. и мальчик 2005 г.р. пострадали, когда пытались разбить боеприпас молотком.

«По предварительным данным, дети нашли патрон в гараже на территории домовладения семьи девочки, и попытались разбить его молотком, что и привело к разрыву патрона. В результате, мальчик получил повреждение пальцев кисти левой руки, а девочка ранения верхней трети правой голени», - рассказали в полиции.

По данным медиков, на сегодняшний день их состояние на представляет угрозы для жизни. По факту случившегося проводится проверка.