ДТП под Киевом: врачи заявляют, что угрозы для жизни подростков и их тренера нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главврач Броварской районной больницы Валентин Багнюк.

"Были переведены в реанимацию 4 человека, тренер и 3 ребенка. Одного из них прооперировали. Проведены 2 операции на брюшную полость и на легкие. У тренера тяжелые политравмы: перелом позвоночника, ушиб легких, сердца, брюшной полости, раны на ногах. Он тяжелый, но состояние его лучше. Он поступил с большой кровопотерей. Третий мальчик, который есть в реанимации, у него черепно-мозговая травма. Он тоже стабилен, ему 14", -сказал Багнюк.

По его словам, пострадавшим детям от 13-18 лет. "Все они должны жить, на данный момент угрозы их жизни нет", - подчеркнул врач.

Читайте такжеПод Киевом фура влетела в группу велосипедистов, есть жертвы

Как сообщал УНИАН, накануне вечером фура въехала в группу велосипедистов-подростков из училища Олимпийского резерва.

Трое спортсменов попали под колеса, один - погиб на месте. По предварительной информации, фура - из Болгарии, водитель тоже гражданин этой страны. Он якобы уснул за рулем. Директора училища Олимпийского резерва отстранили от работы. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что его ведомство совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств этого ДТП.