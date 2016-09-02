В киевских детсадах детей кормили не маслом, а вредным для здоровья спредом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе досудебного расследования выяснилось, что в почти 62 дошкольных учебных заведения вместо сливочного масла поставляли его дешевый аналог, а именно спред - пищевой жировой продукт, содержащий 99% немолочных жиров.

По данным ведомства, результаты проведенных специалистами Научно-исследовательского центра испытаний продукции государственного предприятия «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» подтвердили, что качество этого продукта не соответствует государственным стандартам, что является грубым нарушением законодательства.

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Сейчас местной прокуратурой №5 направлено письмо в Оболонскую районную государственную администрацию в Киеве с требованием принять меры по предотвращению дальнейшей поставки продуктов, которые представляют угрозу для здоровья дошкольников.

Досудебное расследование, в ходе которого будут установлены лица, причастные к указанным нарушениям, продолжается. Уголовное производство расследуется по ст. 367 УК Украины (служебная халатность), сообщили в прокуратуре.