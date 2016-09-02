Врачи сообщили о состоянии велосипедистов, которых сбила фура на трассе под Киевом

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Врачи ночью прооперировали парня и его тренера, но оба до сих пор находятся в реанимации. Состояние еще шестерых пострадавших медики называют удовлетворительным. Напомним, накануне вечером фура въехала в группу велосипедистов-подростков из училища Олимпийского резерва.

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Трое спортсменов попали под колеса, один - погиб на месте. По предварительной информации, фура - из Болгарии, водитель тоже гражданин этой страны. Он якобы уснул за рулем.

Директора училища Олимпийского резерва отстранили от работы. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что его ведомство совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств этого ДТП.