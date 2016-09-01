В Рубежном открыли эвакуированный из Луганска медуниверситет

В городе Рубежное Луганской области сегодня открыли Луганский государственный медицинский университет, эвакуированный в 2014 году из оккупированного террористами Луганска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, вуз разместился в отремонтированном четырехэтажном здании с хорошо оборудованными аудиториями.

Согласно сообщению ВГА, на капитальный ремонт здания было выделено 8,5 млн грн из бюджета области.

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Также сегодня он открыл общежитие для студентов данного университета и вынужденных переселенцев.

Общежитие рассчитано на проживание 330 человек в 128 комфортабельных комнатах.