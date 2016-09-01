Черниговщина: женщина оставила новорожденную дочку на кладбище

В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая оставила новорожденного ребенка на кладбище.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области, в дежурную часть Прилуцкого отдела полиции на этой неделе поступило сообщение от сельского головы села Дубовый Гай, местный житель обнаружил на кладбище новорожденного ребенка.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и бригада скорой помощи. Осмотрев найденную девочку, медики оказали ей первую медицинскую помощь и госпитализировали в районную больницу с диагнозом - общее переохлаждение. Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности), наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители разыскивают женщину, которая родила ребенка и оставила его.