В Одессе волонтеры передали военным медикам высокотехнологичное оптическое оборудование

Об этом УНИАН сообщил руководитель сектора в Одесской области Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Николай Сторожук.

По его словам, на необходимость военных врачей в специальной оптической системе для эндоскопических вмешательств откликнулись активисты Центра помощи участникам АТО при Одесской областной государственной администрации и благотворительный фонд «На благо Одессы».

«Они закупили указанное оборудование в Европе, доставили его в Украину и передали в пользование специалистам Военно-медицинского клинического центра Южного региона», - сказал Сторожук.

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Как отмечают военные медики, данную систему можно будет применять для лечения пациентов, в том числе и участников АТО, у которых выявлены хронические и онкологические заболевания.

«Эта оптическая система отлично «состыковывается» с имеющимся в клинике новейшим японским прибором для эндоскопических вмешательств, - сказал УНИАН начальник отделения клиники урологии и нефрологии ВМКЦ Южного региона полковник Александр Нетребко. - Она позволит качественно улучшить работу наших врачей по диагностике и проведению хирургических операций».