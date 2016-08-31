В Черкасской области от укусов шершней погиб мужчина

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, мужчина из Городищенского района в составе бригады лесорубов 30 августа работал на лесоповале в одном из лесничеств Смелянского района. Во время плановой вырубки бригада повалила дерево, в дупле которого находилось гнездо шершней. Насекомые сразу атаковали всех присутствующих на участке людей. Потерпевший оказался ближе остальных к гнезду шершней, поэтому его атаковало наибольшее количество насекомых. Мужчина пытался убежать, однако получив в течение нескольких минут несколько десятков укусов в область головы и шеи потерял сознание и упал.

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Мужчина скончался в автомобиле по пути в амбулаторию ближайшего села Балаклея, куда его привезли коллеги. Фельдшер сельской амбулатории, куда доставили пострадавшего 31-летнего мужчину, констатировала его смерть.

По данным пресс-службы, в Черкасской области в этом году это первый случай гибели человека от укусов насекомых.