В Луганской области из-за обстрела боевиков ранена медсестра: состояние тяжелое

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, российско-террористические войска наращивают интенсивность обстрелов.

Так, в ночь на 31 августа боевики 25 раз обстреляли населенные пункты области вдоль всей линии разграничения.

Наиболее пострадал г. Счастье, где в результате вражеского обстрела из 120-мм минометов разбиты стены, выбиты окна и осколками иссечены крыши в жилых домах, один дом по ул. Приозерная сгорел.

Разрушено также здание местного храма. Кроме того, в жилых кварталах города незначительно повреждены линии электро- и водоснабжения, ведутся восстановительные работы.

Двойное слепое осколочное ранение головы получила женщина 1985 р., - медицинская сестра счастьенской городской больницы. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Кроме того, за прошедшие сутки боевики обстреливали населенные пункты Попаснянского района, в том числе из запрещенных видов оружия.

В частности, вечером противник из САУ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 15 раз обстрелял окрестности города Попасная, сел Новоалександровка и Новозвановка.

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По позициям украинских военнослужащих вблизи города Золотое террористы два раза применяли гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.

«Создается впечатление, что террористы пытаются использовать до 1 сентября все боеприпасы, которые завозились в так называемую «ЛНР» с территории России в течение последних месяцев. Страдают мирные люди и военные, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Луганская областная государственная администрация со своей стороны делает все возможное для оперативного восстановления объектов, необходимых для восстановления жизнедеятельности пострадавших населенных пунктов», - отметил заместитель главы ОГА Юрий Клименко.