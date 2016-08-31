Кировоградщина: 8 человек госпитализированы с отравлением после обеда в кафе

По оперативным данным территориального органа Гопродпотребслужбы с. Перегоновка (Голованевский р-н, Кировоградская обл.) зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди участников поминального обеда в кафе ЧП Святенко результате которого пострадало 8 человек.

В период с 25.08 по 27.08.2016 года больных было госпитализировано в инфекционное отделение Голованевской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция, легкое течение».

По предварительным данным, инфицирование произошло вследствие употребления готовых блюд, изготовленных в кафе. В ходе эпидрасследования, проведенного специалистами, установлено, что возникновению вспышки способствовало отсутствие в заведении общественного питания условий для приготовления блюд. Из 5 работников кафе, в 4-х отсутствовали медицинские книжки и сведения о прохождении профилактического медицинского осмотра.

Функционирования кафе ПП В.Святенко в с.Перегоновка временно приостановлено.

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Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов окружающей среды, обследовано контактных и декретированных работников.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.