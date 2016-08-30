В Киеве завтра сохранятся сложные погодные условия с порывами ветра

В ближайшие сутки в столице сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 31 августа в Киеве днем ожидается переменная облачность без осадков с температурой 22-24°, ночью – кратковременные дожди с грозами с температурой 13-15°.

Читайте такжеПрогноз погоды на август и сентябрьПо прогнозу Украинского гидрометцентра, порывы ветра будут достигать до 15-18 м/сек.

«Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей с осторожностью парковать авто под деревьями, рекламными конструкциями и т.п.», - говорится в сообщении.