В Киеве завтра сохранятся сложные погодные условия с порывами ветра
16:39, 30 августа 2016Новости регионов
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Призывают водителей с осторожностью парковать авто под деревьями, рекламными конструкциями и т.п.
Порывы ветра будут достигать до 15-18 м/сек / Фото: Югополис
В ближайшие сутки в столице сохранятся сложные погодные условия.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 31 августа в Киеве днем ожидается переменная облачность без осадков с температурой 22-24°, ночью – кратковременные дожди с грозами с температурой 13-15°.
Читайте такжеПрогноз погоды на август и сентябрьПо прогнозу Украинского гидрометцентра, порывы ветра будут достигать до 15-18 м/сек.
«Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей с осторожностью парковать авто под деревьями, рекламными конструкциями и т.п.», - говорится в сообщении.
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