В Киеве предприниматель растратил более 1 млн грн, выделенных на ремонт института Шалимова

В Киеве директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в растрате более 1 млн грн, выделенных на ремонт здания Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Как информировали УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, о подозрении сообщено Киевской местной прокуратурой №9.

Установлено, что в 2012 году предприниматель заключил с медицинским учреждением договор на проведение работ по капитальному ремонту фасада и входной группы здания на общую сумму более 13 млн грн. Однако выяснилось, что директор предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, внес неправдивые сведения о стоимости затрат при подписании актов выполненных работ с привлеченными субподрядчиками. Как следствие, из государственного бюджета на счета частного общества было излишне перечислено свыше 1 млн грн.

Читайте такжеЗадержанный замминистра Василишин прятал взятки на даче своей дочки Директору предприятия инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение им путем злоупотребления служебным положением). За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.