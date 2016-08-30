В Черкассах в частном домовладении нашли более 3 кг ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, три резиновые емкости с ртутью нашла женщина в частном домовладении по ул. Грушевского, во время наведения порядка во дворе среди старых вещей. О своей находке она сообщила спасателям.

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29 августа резиновые груши с ртутью были переданы специализированному предприятию для дальнейшей утилизации.