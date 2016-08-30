В Одессе задержали женщин, совершавших тяжкие преступления с помощью психотропов

В Одессе разоблачена группировка, совершавшая преступления с использованием психотропного вещества

Одесса. 29 августа. УНИАН. В Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, совершавшую тяжкие преступления в разных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали трех женщин, которые совершили ряд тяжких преступлений с использованием психотропного вещества «Азалептол».

«Установлено, что общее количество эпизодов преступной деятельности, по которым осуществляется проверка, составляет восемь уголовных производств, в том числе, три повлекших смерть потерпевшего», - сказали в отделе.

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Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания задержанных полицейские изъяли большое количество квитанций из ломбардов, вышеупомянутый медицинский препарат и денежные средства.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности членов преступной группировки к совершению преступлений на территориях Херсонской, Запорожской и Николаевской областей. Принимаются меры по установлению и задержанию всего круга лиц, причастных к совершению данных преступлений.