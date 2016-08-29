В Святошинском районе Киева рекомендуют не пользоваться водой из крана в ночь с 30 на 31 августа

Жителям Святошинского района Киева рекомендуют не пользоваться водой из крана в ночь с 30 на 31 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ПАО АК «Киевводоканал», с 23:00 30 августа до 07:00 31 августа запланировано проведение плановой профилактической промывки сетей в Святошинском районе.

В зону работ попадают сети на улице Генерала Потапова, улице Василия Кучера, улице Владимира Покотила, улице Семьи Сосниных, проспекте Академика Королёва, улице Академика Королева, улице Леся Курбаса, улице Жолудева, улице Симиренко, бульваре Кольцова, бульваре Ромена Роллана, улице Гната Юры и улице Зодчих.

Сообщается, что предварительно будет осуществляться чистка и мойка резервуаров чистой воды на насосной водопроводной станции «Никольская Борщаговка». Профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жильцам домов.

Читайте также400 тысяч людей в зоне АТО могут остаться без воды - миссия ОБСЕ«Во время выполнения работ «Киевводоканал» не рекомендует использовать воду из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После промывки сетей перед использованием водопроводной воды нужно открыть краны и спускать воду в течение 15 минут», - отмечается в сообщении.