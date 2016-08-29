В Виннице внедряют программу информатизации медицинской отрасли

Как сообщили УНИАН в Минздраве, автоматическая обработка информации позволяет улучшить качество обслуживания жителей и создает единое медицинское информационное пространство. Как результат – гибкая база данных о состоянии здоровья жителей города. До 2020 года планируют подключить к этой системе все медицинские заведения Винницы первичного и вторичного уровня, которые подчиняются Департамента здравоохранения Винницкого городского совета.

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«Благодаря информатизации отрасли мы ожидаем уменьшения времени пребывания пациентов в очередях, уменьшение количества диагностических процедур, то есть дубляжа анализов. А также – более раннее установление диагноза и назначение лечения, уменьшение риска врачебных ошибок, ведь актуальная информация доступна всем участникам лечебного процесса. Пациенты будут иметь доступ к собственной информации, что увеличит ответственность за свое здоровье», – говорит директор Департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш.

В городе Винница процесс информатизации медицинской отрасли начали еще в 2011 году. В течение 2011-2015 годов внедрялся ее первый этап, в результате которого были созданы рабочие места и обеспечена работа в системе диагностического центра и учреждений первичного звена — в центрах первичной медико-санитарной помощи. Программа информатизации отрасли здравоохранения Виннице на 2016-2020 годы предусматривает внедрение второго этапа информатизации – создание рабочих мест в медицинских учреждениях вторичного уровня и обслуживания системы в учреждениях, где рабочие места были созданы ранее.

Основным документом системы является электронная карта пациента, в которой хранится вся медицинская информация о нем. Недавно был внедрен персональный кабинет пациента, где человек может ознакомиться со всеми записями и результатами исследований. А также возможность онлайн-записи на прием к врачу. На сегодня логин и пароль получили и уже пользуются этой возможностью 1660 пациентов.