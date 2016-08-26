Лечебные учреждения Киева получили 100 новых машин для медпомощи больным дома

Власти Киева за средства городского бюджета закупили и передали лечебным учреждениям столицы 100 новых машин марки Ford Fiesta (экологический стандарт Евро 5+), которые будут использованы для выезда медиков к тяжелобольным, которые находятся дома.

Читайте такжеВласти Киева закупили около 2,5 тыс. комплектов искусственных хрусталиков глаза для льготниковКак сообщает пресс-служба Киевского городского головы, сегодня мэр города Виталий Кличко официально передал автомобили медучреждениям.

Кличко рассказал, что все автомобили будут оборудованы GPS-трекерами, чтобы прокладывать наиболее быстрые маршруты и отслеживать, где находится тот или иной врач.

По словам мэра, более 100 специализированных автомобилей, среди которых «Волги», «Газели» и «Жигули» 1998-2000 годов выпуска, на которых сегодня передвигались врачи, давно уже исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требовали срочной замены.

Отмечается, что закупка 100 новых авто позволит полностью обеспечить медспецтранспортом первичное и вторичное звенья медицинской отрасли столицы - пункты неотложной медицинской помощи, а также противотуберкулезные, онкологические, психоневрологические и все детские учреждения здравоохранения Киева.

Читайте такжеКоличество вакансий медперсонала в школах Киева уменьшилось на 42%, в детсадах – на 50%Кличко также рассказал, что каждому работнику медицинской сферы дополнительно будут доплачивать надбавки к зарплате в размере от 800 до 1000 грн ежемесячно.

По данным КГГА, сегодня на учете только в специализированных медицинских учреждениях столицы находятся более 1000 инвалидов I группы, онкобольных киевлян и других пациентов с тяжелыми болезнями, которые требуют визитов врачей на дом.