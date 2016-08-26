Закарпатье: количество пациентов, госпитализированных из-за отравления в ресторане "Прага", выросла

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

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"По состоянию на 10 час. 26 августа общее количество госпитализированных лиц, которые 20 августа посещали гостинично-ресторанный комплекс Ужгорода, увеличилось на 1 человека и составляет всего 21 человека", - говорится в сообщении.

По данным областной клинической инфекционной больницы, в 17 госпитализированных обнаружили сальмонеллез, общее состояние больных – удовлетворительное.

"У 2 больных, госпитализированых во Львовскую областную клиническую инфекционную больницу, и 1 больного, находящегося в инфекционном отделении Мукачевской районной больницы, лабораторные исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Согласно с результатами лабораторного исследования, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в емкости, где хранилось мясо птицы, также заражение произошло от работника пищеблока ресторана. Противоэпидемические, профилактические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде более десятка человек отравились в известном ресторане гостинично-ресторанного комплекса "Прага". По предварительным данным, все они ужинали в заведении 20-го августа.