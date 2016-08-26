В Бердичеве ищут маму, которая оставила новорожденного ребенка на больничной скамейке

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Сообщение об обнаружении младенца поступило в Бердичевский отдел полиции около 16:00. Медики по телефону рассказали, что ребенок в течение определенного времени лежал на скамейке рядом с одним из врачебных кабинетов без присмотра взрослых.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой осмотрели младенца. На вид девочке 1-2 дня от рождения, она была завернута в чистые пеленки. Согласно предварительным выводам медиков, ребенок абсолютно здоров. Полицейские принимают меры по установлению матери ребенка и обстоятельств оставления девочки в больнице.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.