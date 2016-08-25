Трастовый фонд НАТО передал медико-социальному центру ветеранов реабилитационное оборудование

Как сообщили УНИАН в Минздраве, данное оборудование полностью соответствует потребностям пациентов и охватывает всю необходимую разработку суставов и позвоночника. Теперь отделение физической реабилитации Центра пополнилось тракционным столом для вытяжки позвоночника и специальными аппаратами продолжительной пассивной разработки отдельно для каждого вида суставов: коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, голеностопного и запястья.

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Главный врач госпиталя Юрий Гриненко поблагодарил представителей Трастового фонда НАТО. «Мы искренне благодарны за эту уникальную возможность. Ваша поддержка – это символ гуманности современного цивилизованного мира, и она для нас является большой радостью и честью», – сказал Гриненко.

В настоящее время НАТО реализовывает организацию пяти трастовых фондов для Украины.