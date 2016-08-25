В центре Киева проходит акция в поддержку людей с проблемами зрения «Не закрывайте глаза на проблемы незрячих».

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие до десяти человек. Они собрались, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются люди с нарушениями зрения, в частности, это неприспособленность инфраструктуры и проблема с трудоустройством.

На плакатах участников акции сообщается, что в Украине живет около 33 тысяч незрячих людей, а по неофициальной статистике — более 50 тысяч. Только в Киеве и Киевской области, согласно информации участников акции, проживает около 4 тысяч незрячих людей, почти 2 тысячи из них — инвалиды I группы.

Читайте такжеКонструкторы создали часы для незрячих, которые помогут "почувствовать" времяПри этом отмечается, что трудоустроено всего 3,5 тысяч незрячих (20%). «Большинство из них — формально, ради получения фирмой льгот», - сообщается на плакате.

Также активисты отмечают, что ни одно из украинских учебных заведений не приспособлено к обучению незрячих.

Участники акции разместили плакат с советами, как можно помочь незрячему человеку. В частности, здесь говорится о том, как помочь ему пройти, как вести себя с его тростью, как читать такому человеку и разговаривать с ним. В частности, одна из участниц акции рассказала о проблемах, с которыми сталкивается ее слепая мать. Активистка подчеркнула необходимость лучшего обустройства для людей с проблемами зрения станций метрополитена. Также она заявила, что по всему городу должна быть установлена тактильная плитка, которая помогает незрячим во время передвижения по городу. Наступая на плитку, незрячий человек может понять, когда приближается к наземному или подземному переходу, светофору или препятствию, а также к повороту дороги или наземному переходу под углом 90 градусов.

Читайте такжеВласти Киева закупили около 2,5 тыс. комплектов искусственных хрусталиков глаза для льготниковПо ее словам, также не все люди правильно реагируют на человека с белой тростью, не пропуская его на улице.

Кроме того, активисты отмечают, что книги со шрифтом Брайля должны быть не только в библиотеках Украинского общества слепых.