В Полтавской области зафиксировали случай АЧС

Ветеринары зафиксировали вспышку крайне опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) в домохозяйстве Полтавской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, случай АЧС зафиксирован в селе Литвяки Лубенского района Полтавской области. Диагноз АЧС установлен 23 августа по результатам анализа проб тканей погибших животных. По предварительной информации, в домохозяйствах населения с. Литвяки содержится около 100 голов свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки заболевания проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Лубенской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 39 вспышек АЧС, в том числе в Одесской области – 15, в Николаевской – 5, в Сумской – 4, Полтавской, Кировоградской и Ривненской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Читайте такжеУкраина преодолела эпидемию африканской чумы свинейАфриканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.