В Ужгороде 20 человек отравились в ресторане

20 человек были госпитализированы с отравлением после употребления пищи в одном из ресторанов Ужгорода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный врач областной клинической инфекционной больницы Ужгорода Михаил Поляк.

Читайте такжеКиевщина: более 20 гостей отравились едой в ресторане ВышгородаПо его словам, в инфекционную больницу 21 августа поступило 10 человек, еще семь поступили 22 августа.

«Еще двое человек сейчас находятся во Львове в инфекционном отделении, они возвращались из Ужгорода в Киев и были вынуждены сойти в Львове и обратиться к врачам», - сообщил Поляк.

Еще один находится на лечении в Мукачевской центральной районной больнице в инфекционном отделении.

По словам главного врача, два человека в первые сутки после поступления находились в тяжелом состоянии, но сейчас один переведен в общую палату, в отношении другого, который сейчас в состоянии средней тяжести, тоже решается вопрос о переводе из реанимации.

Окончательного диагноза пока нет, предварительные результаты должны быть известны завтра, 24 августа.

Сейчас ресторан, в котором массово отравились люди, закрыт. Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проводят обследование и дезинфекцию. По предварительным данным, источником отравления могли стать некачественные продукты питания, поскольку не все они имели сертификаты качества.

Читайте такжеВ Одесской области проверяют заведения по продаже шаурмы, пирожков, хот-договСегодня же в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области сообщили, что по указанию руководителя Ужгородской местной прокуратуры Дмитрия Кириленко Ужгородским городским управлением ГУНП в области внесены сведения в журнал единого учета правонарушений и начата проверка по факту отравления людей.