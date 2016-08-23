Количество вакансий медперсонала в школах Киева уменьшилось на 42%, в детсадах – на 50%

В школах Киева в настоящее время насчитывается 56 вакансий медицинских сестер и 46 вакансий – в дошкольных учебных заведениях. По сравнению с прошлым годом количество вакансий уменьшилось на 42% в школах и на 50% – в детских садах.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время совещания по вопросам обеспечения учебных заведений Киева медицинскими сестрами, информирует пресс-служба КГГА.

По словам Поворозника, основной причиной существования незакрытых вакансий является низкая заработная плата.

«Не бывает безвыходных ситуаций, поэтому нужно найти возможность обеспечить учебные заведения столицы медицинскими сестрами путем заключения соответствующих соглашений с районными поликлиническими учреждениями», – отметил Поворозник.

Во время совещания он дал поручение председателям районных в городе Киеве государственных администраций взять под личный контроль состояние обеспечения учебных заведений города медицинскими сестрами и провести проверку обеспеченности лекарствами и медицинскими средствами медицинских кабинетов школ и дошкольных учебных заведений.

Читайте такжеВ Киеве планируют создать Медицинский центр паллиативной помощи детям«Со своей стороны департамент здравоохранения КГГА проведет необходимые мероприятия по организации обучения и подготовке специалистов – медицинских сестер по диетическому питанию для учебных заведений города. Кроме того, в обязательном порядке будет рассмотрен вопрос об организации бесплатных курсов повышения квалификации медицинских работников учебных заведений», – сообщил Поворозник.