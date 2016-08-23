Власти Киева закупили около 2,5 тыс. комплектов искусственных хрусталиков глаза для льготников

По результату конкурсных торгов Департаментом здравоохранения Киевской городской государственной администрации в текущем году закуплено 2468 комплектов искусственных хрусталиков глаза и стерильное оборудование для их установки на общую сумму 3,5 млн грн.

Читайте такжеСтимуляция мозга способна улучшить зрениеКак сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, закупка за средства городского бюджета искусственных хрусталиков осуществлена впервые за три последних года.

«Ежегодно операции по замене хрусталиков в среднем требуют несколько тысяч киевлян. Некоторые из них, чтобы не ждать в очереди на бесплатные расходные материалы, покупают их за свой счет. Но остается много пациентов, для которых это достаточно большая сумма», – сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, на сегодняшний день в Киевском центре микрохирургии глаза ожидают оперативного вмешательства и замены хрусталиков около 460 пациентов льготной категории. «Все эти пациенты будут прооперированы за бюджетные средства», – добавил Поворозник.

Читайте такжеОслабление зрения может быть симптомом деменции - исследованиеВ КГГА объясняют, что искусственные хрусталики нужны для лечения катаракты – распространенного заболевания глаз, характеризующегося частичным или полным нарушением прозрачности хрусталика глаза. Единственным эффективным способом лечения катаракты является хирургическое удаление помутневшего хрусталика с последующей имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ, искусственный хрусталик).