В Киеве на День Независимости будут работать 195 бригад экстренной медицинской помощи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, в оперативной диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи в праздничные дни организован дополнительный пост для координации действий бригад, которые будут обеспечивать медицинское сопровождение массовых мероприятий.

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Работа учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, организована следующим образом: 23 августа – рабочий день; 24 августа – праздничный, выходной день. Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, организована круглосуточно, согласно утвержденным графикам дежурств отделений на 2016 год.

В КГГА отметили, что неотложная медицинская помощь во время мероприятий по случаю празднования в Киеве Дня Государственного Флага Украины и 25-й годовщины Независимости Украины, заведениями здравоохранения, в случае необходимости, будет предоставляться гражданам, независимо от места их проживания и регистрации. «Медицина столицы готова к проведению праздничных мероприятий и потенциальным дополнительным нагрузкам, связанным с ними», – заверил Поворозник.

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Он напомнил о постоянно работающей консультативно-информационной службе «Совет врача», услугами которой можно воспользоваться по телефону 15-83 (бесплатно со стационарных телефонов Киева), и посоветовал в случае ухудшения состояния здоровья не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.