В Ужгороде зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди гостей ресторана "Прага"

С целью выявления причин и условий, приведших к возникновению и распространению инфекционной болезни, работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки и обследование ресторана «Прага». Для проведения лабораторных исследований отобраны 53 пробы пищевых продуктов, 2 пробы воды, 80 смывов с объектов окружающей среды, обследовано контактных и декретированных работников.

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Выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: отсутствуют документы о качестве пищевых продуктов и питьевой бутилированной воды, которая используется для приготовления пищи, нормативно-техническая документация на блюда, личные медицинские книжки двух работников заведения.

Специалистами направлено предписание об устранении выявленных недостатков и рекомендовано временно приостановить деятельность ресторана.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области.