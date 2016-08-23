В Ужгороде зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди гостей ресторана "Прага"
По оперативным данным территориального органа Госпродпотребслужбы в Закарпатской области, в Ужгороде зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей ресторана «Прага», в результате которой пострадало 11 человек.
С целью выявления причин и условий, приведших к возникновению и распространению инфекционной болезни, работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки и обследование ресторана «Прага». Для проведения лабораторных исследований отобраны 53 пробы пищевых продуктов, 2 пробы воды, 80 смывов с объектов окружающей среды, обследовано контактных и декретированных работников.
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Выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: отсутствуют документы о качестве пищевых продуктов и питьевой бутилированной воды, которая используется для приготовления пищи, нормативно-техническая документация на блюда, личные медицинские книжки двух работников заведения.
Специалистами направлено предписание об устранении выявленных недостатков и рекомендовано временно приостановить деятельность ресторана.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области.