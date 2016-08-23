Франковщина: в летнем оздоровительном комплексе отравились дети

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, заболело 6 человек, из них 5 детей до 15 лет.

Больных с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больниуы.

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Группа юных футболистов в составе 25 детей и 3 взрослых прибыла на оздоровление из Киева. Проживали в отдельном корпусе детского летнего оздоровительного комплекса «Сокол».

Для лабораторного исследования отобрано 16 проб пищевых продуктов, 20 смывов, 1 проба питьевой воды, обследовано 32 контактных и декретированных лица.

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге продолжается.