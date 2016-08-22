В Хмельницком уксусом отравился годовалый ребенок

В Хмельницком уксусом (9%) отравилась годовалая девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной полиции, 21 августа ребенка госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление, химический ожог пищевода». Состояние здоровья девочки - средней тяжести, стабильное.

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