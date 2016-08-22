На Прикарпатье расследуют смерть роженицы
14:02, 22 августа 2016Новости регионов
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На Прикарпатье правоохранители расследуют смерть роженицы.
У умершей женщины осталось трое несовершеннолетних детей / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, 18 августа в родильном отделении Лисецкой центральной районной больницы во время родов умерла 37-летняя жительница Ивано-Франковска.
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Тисменицкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые экспертизы.
У умершей женщины остались трое несовершеннолетних детей.
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