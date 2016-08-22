Ветеринары зафиксировали случаи АЧС на Ровенщине

Согласно сообщению, случаи АЧС зафиксированы в с. Озеро Владимирецкого района, с. Вербовка Дубровицкого района и с. Новоречица Заричненского района Ривненской области. Диагноз АЧС установлен 19 августа по результатам анализа проб тканей погибших животных.

В местах вспышек ветеринары проводят противоэпизоотические мероприятия для недопущения распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанных случаев, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 35 вспышки АЧС, в том числе в Одесской области – 15, в Николаевской – 5, в Сумской и Полтавской – по 3, в Черниговской – 2, в Кировоградской – 3, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

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В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.