В Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета ранены 3 человека

12:14, 22 августа 2016
Новости регионов
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В Станично-Луганском районе Луганской области из-за взрыва неизвестного предмета получили ранения 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Фото: УНИАН

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области, в Станично-Луганский отдела полиции поступила информация о том, что 20 августа около 22.30 в Петровскую районную больницу с минно-взрывными травмами разной степени доставлены трое жителей с. Красный октябрь Станично-Луганского района (2004, 1999 и 1976 г.р.).

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В ходе проведения проверки установлено, что указанные телесные повреждения последние получили 20 августа в результате взрыва предмета цилиндрической формы с веществом ярко-желтого цвета, который молодой парень поджег и бросил на пол в помещении заброшенного магазина (ул. Кирова с. Красный Октябрь).

Также установлено, что указанный предмет он нашел около двух недель назад на песчаном карьере на окраине села.

Данный факт зарегистрирован.

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