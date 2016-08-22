Луганщина: мужчина пытался незаконно вывезти ребенка из страны

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, накануне отец ребенка, гражданин Украины, пытался пересечь государственную границу вместе с несовершеннолетним сыном.

При этом он использовал доверенность, выданную с нарушением установленных правил. Во время проверки правоохранители выяснили, что мать ребенка на момент выдачи доверенности находилась за границей.

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"Учитывая признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", были проинформированы сотрудники Национальной полиции", - говорится в сообщении.