Ветеринары вновь зафиксировали случаи АЧС в Одесской и Николаевской областях

Согласно сообщению, в Одесской области случаи АЧС зафиксированы в селе Поляницкое Савранского района и в селе Желтое Ивановского района. Диагноз АЧС установлен по результатам анализа проб тканей погибших животных.

В Николаевской области трупы зараженных свиней были обнаружены на расстоянии 5 км от села Доброе Баштанского района. Владелец животных не установлен. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

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В местах вспышек ветеринары проводят противоэпизоотические мероприятия для недопущения распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанных случаев, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 33 вспышки АЧС, в том числе в Одесской области – 13, в Николаевской – 5, в Сумской и Полтавской – по 3, в Черниговской – 2, в Кировоградской – 3, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.