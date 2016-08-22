Дети из неподконтрольных территорий Донбасса не смогли попасть на отдых к морю

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, на вторую смену в лагере «Альбатрос» смогли добраться только 70 человек из 200 запланированных.

«Второй заезд в лагере «Альбатрос» стартовал 15 августа. Но большинство ребят еще не смогли приехать. Пока до лагеря добралась только третья часть зарегистрированных детей. Мы надеемся, что в ближайшие дни приедет еще часть детей, и не ограничиваем для них время заезда, однако понимаем, что большинство мальчишек и девчонок так и не смогут попасть в лагерь», – рассказывает Римма Филь, координатор Штаба Рината Ахметова.

Она пояснила, что часть детей не смогли пересечь линию соприкосновения, потому что родители очень обеспокоены активизацией боевых действий вдоль линии соприкосновения и боятся отпускать детей. Кроме того родителей пугают очереди на блокпостах, из-за чего дорога в Херсонскую область может занимать 2-3 суток. Дети из первой смены рассказывали, что, например, путь из Горловки в поселок Стрелковое, где расположен лагерь, занял у них два дня.

«Программа «Мирное лето – детям Донбасса» создана как раз для детей из самых горячих точек конфликта, чтобы они хотя бы на две недели забыли о войне. С ребятами в лагере работают психологи, для них разработана специальная программа. Мы очень огорчены, что так много детей не смогли попасть на отдых. Они его очень ждали», – говорит Римма Филь.

Напомним, программа «Мирное лето – детям Донбасса» стартовала в 2015 году. Летом 2016 года Гуманитарный штаб принял решение продолжить программу и организовал для 500 детей отдых в лагерях «Альбатрос» и «Солнечный».