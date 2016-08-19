На Донетчине задержали главного врача во время получения взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, при процессуальном руководстве прокуратуры области расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) в отношении главного врача Добропольской центральной больницы.

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В июле к правоохранителям обратился гражданин с требованием привлечь к уголовной ответственности главного врача Добропольской центральной больницы, который вымогает от него неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов за содействие в решении вопроса по аренде помещений больницы для размещения кофейных аппаратов.

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Сегодня, 19 августа, работники прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области и представителями СБУ во время получения денежных средств в сумме 50 тыс. грн. врач был изобличен в служебном кабинете больницы.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.