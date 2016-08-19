Киевщина: более 20 гостей отравились едой в ресторане Вышгорода

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Производство открыто по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

«Согласно предварительным данным, пострадали более двух десятков человек. Сейчас досудебное расследование продолжается, окончательное количество пострадавших устанавливается», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Госпродпотребслужбе проинформировали, что острой кишечной инфекцией заболели 24 человека, которые были на праздновании свадьбы в ресторане «Вермонт ПАБ» в Вышгороде. Среди пострадавших - один ребенок до 15 лет. Всего на свадьбе было 90 человек.